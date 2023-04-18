Украина и Польша договорились о возобновлении транзита поставок зерна

В результате переговоров между министерствами сельского хозяйства Польши и Украины достигнута договоренность о возобновлении транзита зерна.

О решении 18 апреля сообщает пресс-служба минсельхоза Украины. Транзит будет возобновлен в ночь на субботу 22 апреля. Украинская сторона сейчас ждет технических деталей процесса. Польский министр сообщил, что вагоны с зерном и другой продукцией с Украины будут опломбированы электронными пломбами с GPS.

Польша ввела запрет на экспорт и транзит зерна с Украины в минувшую субботу. Причиной послужило недовольство местных фермеров, они не справляются с конкуренцией на фоне низкой стоимости украинского зерна. Вслед за Польшей запрет ввела и Венгрия. Еврокомиссия осудила такое решение стран.