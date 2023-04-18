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    Стало известно, как будет выглядеть городская автостоянка на Конюшенной площади

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    Городской центр управления парковками показал, как будет выглядеть автостоянка, которую планируется разместить на Конюшенной площади в Петербурге в 2024 году.

    Согласно проекту, на площади установят павильон для поста охраны, терминалы для оплаты, стойки въезда/выезда, шлагбаумы, пожарный щит, столбики для ограждения — болларды, а также табло, на котором будет указано, сколько на стоянке свободных мест.

    Фото: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»
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    Ранее «Фонтанка» писала, что комитет по охране памятников выдал положительное заключение на проект.

    Пока что Конюшенная площадь только частично находится в зоне платной парковки — там предусмотрено 12 соответствующих мест.

    Фото: СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

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