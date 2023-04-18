Стало известно, как будет выглядеть городская автостоянка на Конюшенной площади

Городской центр управления парковками показал, как будет выглядеть автостоянка, которую планируется разместить на Конюшенной площади в Петербурге в 2024 году.



Согласно проекту, на площади установят павильон для поста охраны, терминалы для оплаты, стойки въезда/выезда, шлагбаумы, пожарный щит, столбики для ограждения — болларды, а также табло, на котором будет указано, сколько на стоянке свободных мест.