Стало известно, как будет выглядеть городская автостоянка на Конюшенной площади

Городской центр управления парковками показал, как будет выглядеть автостоянка, которую планируется разместить на Конюшенной площади в Петербурге в 2024 году.
Согласно проекту, на площади установят павильон для поста охраны, терминалы для оплаты, стойки въезда/выезда, шлагбаумы, пожарный щит, столбики для ограждения — болларды, а также табло, на котором будет указано, сколько на стоянке свободных мест.
Ранее «Фонтанка» писала, что комитет по охране памятников выдал положительное заключение на проект.
Пока что Конюшенная площадь только частично находится в зоне платной парковки — там предусмотрено 12 соответствующих мест.