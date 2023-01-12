    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    3 м/с, южн

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.02eur74.14

    На Конюшенной площади появится автостоянка с охраной

    3047
    5 комментариев

    На Конюшенной площади в 2024 году разместят городскую платную автостоянку с охраной и шлагбаумами. Соответствующий проект согласовал комитет по охране памятников Петербурга.

    Организацией автостоянки занимается СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт Петербурга» (ГЦУП). Как рассказали «Фонтанке» в центре, автостоянка рассчитана на 126 машиномест и займет площадь более 3 000 кв. метров. Начало работ запланировано в 2024 году.

    Парковку оборудуют павильоном, который возьмет на себя роль поста охраны, терминалами для оплаты, стойками въезда и выезда и шлагбаумами, территорию стоянки оградят боллардами (дорожными столбиками). О наличии свободных мест будет сообщать информационное табло.

    Комитет по охране памятников выдал заключение, что проект соответствует требованиям режима единой охранной зоны.

    Сейчас только небольшая часть Конюшенной площади находится в зоне платной парковки, в этой локации она рассчитана на 12 автомобилей. В зимнее время пространство занимает каток.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПарковкаПлатная парковкаПлатная стоянкаСтоянкаПарковка автомобилейСтоянка автомобилей
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    olla12 Янв 2023 в 11:14
    ужасно
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close