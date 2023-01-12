На Конюшенной площади появится автостоянка с охраной

На Конюшенной площади в 2024 году разместят городскую платную автостоянку с охраной и шлагбаумами. Соответствующий проект согласовал комитет по охране памятников Петербурга.



Организацией автостоянки занимается СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт Петербурга» (ГЦУП). Как рассказали «Фонтанке» в центре, автостоянка рассчитана на 126 машиномест и займет площадь более 3 000 кв. метров. Начало работ запланировано в 2024 году.



Парковку оборудуют павильоном, который возьмет на себя роль поста охраны, терминалами для оплаты, стойками въезда и выезда и шлагбаумами, территорию стоянки оградят боллардами (дорожными столбиками). О наличии свободных мест будет сообщать информационное табло.

