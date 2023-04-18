Женщина погибла при пожаре на Наличной. Мужчину увезли в больницу

Мужчину с отравлением угарным газом увезли в больницу после пожара на Васильевском острове 18 апреля. Спасти женщину, которую в скорую несли на руках, не удалось.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в квартире на десятом этаже на Наличной, 44/2, огонь полностью охватил комнату площадью 18 квадратных метров. Силами 22 огнеборцев её тушили практически час. Очевидцы показывали как пламя вырывалось на балкон.
По словам местной жительницы, пожарные на плечах вынесли из дома женщину без сознания. «Донесли до скорой, удалось ли реанимировать - неизвестно», - рассказала читательница.
«На месте пожара погибла женщина, пострадавший мужчина направлен в медицинское учреждение», - уточнили в ведомстве.