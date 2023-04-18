Очевидцы: На Наличной из многоэтажки валит черный дым

На Васильевском острове из дома 44, корпус 2, на Наличной улице валит густой черный дым. Фотографиями и видеозаписями 18 апреля с «Фонтанкой» поделились очевидцы. На кадрах видно, как из окон вырывается пламя.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
В городском управлении МЧС рассказали, что в 14-этажном жилом доме горит квартира на 10-м этаже. Сообщение о пожаре поступило в 17:44.
читательница «Фонтанки» Татьяна
С огнем борются 22 человека и 5 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.