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    Очевидцы: На Наличной из многоэтажки валит черный дым

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    2 комментария

    На Васильевском острове из дома 44, корпус 2, на Наличной улице валит густой черный дым. Фотографиями и видеозаписями 18 апреля с «Фонтанкой» поделились очевидцы. На кадрах видно, как из окон вырывается пламя.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    В городском управлении МЧС рассказали, что в 14-этажном жилом доме горит квартира на 10-м этаже. Сообщение о пожаре поступило в 17:44.

    читательница «Фонтанки» Татьяна

    С огнем борются 22 человека и 5 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»

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    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    Гость18 Апр 2023 в 18:21
    Наличные горят
    +0−0
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