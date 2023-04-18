    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, с-в

    773мм

    21%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur89.66

    Замену уже подобрали. Российскую сборную по баскетболу не допустили до Олимпиады

    884
    2 комментария

    Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) не стал допускать сборную России до отбора на Олимпиаду-2024, заявили в пресс-службе организации. В федерации подчеркнули, что руководствовались рекомендациями Международного олимпийского комитета.

    «В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — заявили в FIBA.

    Сборную России заменит национальная команда Болгарии, которая идёт следом в рейтинге европейских сборных.

    Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в индивидуальных видах спорта, при этом сохранил запрет для командных дисциплин, к которым относится и баскетбол.

    О том, почему рекомендации МОК почти невыполнимы для спортсменов, читайте в нашем материале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОлимпиадаБаскетбол
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close