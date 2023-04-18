Замену уже подобрали. Российскую сборную по баскетболу не допустили до Олимпиады

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) не стал допускать сборную России до отбора на Олимпиаду-2024, заявили в пресс-службе организации. В федерации подчеркнули, что руководствовались рекомендациями Международного олимпийского комитета.
«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — заявили в FIBA.
Сборную России заменит национальная команда Болгарии, которая идёт следом в рейтинге европейских сборных.
Ранее МОК рекомендовал допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в индивидуальных видах спорта, при этом сохранил запрет для командных дисциплин, к которым относится и баскетбол.
О том, почему рекомендации МОК почти невыполнимы для спортсменов, читайте в нашем материале.