Павлины в Ленинградском зоопарке смотрят на посетителей десятками «глаз». У них брачный сезон

У павлинов из Ленинградского зоопарка начался брачный сезон. Птицы демонстрируют посетителям роскошные «веера» и привлекают самок. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе зверинца.
На видео роскошные длинные перья надхвостья белого и обыкновенного павлинов то замирают на месте, то пускается в пляс. Но это не все: иногда от них можно услышать громкий победный клич.
Во время брачного сезона самцы распускают свое оперение и, повернувшись к самкам спиной, начинают энергично трясти телом. «Глаза» на перьях — их главный аксессуар, который показывает самкам, кто из кавалеров привлекательнее.
Накануне под мостом в Новой Голландии заметили драку двух самцов за утку. Оба так активно махали крыльями, что не заметили, как объект их спора лег на воду и уплыл.