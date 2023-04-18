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    Павлины в Ленинградском зоопарке смотрят на посетителей десятками «глаз». У них брачный сезон

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    У павлинов из Ленинградского зоопарка начался брачный сезон. Птицы демонстрируют посетителям роскошные «веера» и привлекают самок. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе зверинца.

    Ленинградский зоопарк

    На видео роскошные длинные перья надхвостья белого и обыкновенного павлинов то замирают на месте, то пускается в пляс. Но это не все: иногда от них можно услышать громкий победный клич.

    Во время брачного сезона самцы распускают свое оперение и, повернувшись к самкам спиной, начинают энергично трясти телом. «Глаза» на перьях — их главный аксессуар, который показывает самкам, кто из кавалеров привлекательнее.

    Накануне под мостом в Новой Голландии заметили драку двух самцов за утку. Оба так активно махали крыльями, что не заметили, как объект их спора лег на воду и уплыл.

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