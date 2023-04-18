Криптобиржа Binance разрешила россиянам иметь на счетах больше 10 тысяч евро

Криптобиржа Binance, одна из крупнейших в мире, отменила лимит в €10 тысяч для учетных записей россиян. Об этом 18 апреля сообщает РБК.



На аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». Так заявили в техподдержке в ответ на запросы российских пользователей.

По данным некоторых Telegram-каналов, лимиты для клиентов из РФ «сняли еще на прошлой неделе».

В апреле прошлого года стало известно, что Binance ограничит доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют на счетах активы общей стоимостью более €10 тысяч. Уточнялось, что такие клиенты не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства, им позволят только выводить свои активы.