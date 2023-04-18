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    Криптобиржа Binance разрешила россиянам иметь на счетах больше 10 тысяч евро

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    5 комментариев

    Криптобиржа Binance, одна из крупнейших в мире, отменила лимит в €10 тысяч для учетных записей россиян. Об этом 18 апреля сообщает РБК.

    На аккаунтах «отсутствуют какие-либо ограничения, можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств». Так заявили в техподдержке в ответ на запросы российских пользователей.

    По данным некоторых Telegram-каналов, лимиты для клиентов из РФ «сняли еще на прошлой неделе».

    В апреле прошлого года стало известно, что Binance ограничит доступ к своим сервисам для российских пользователей, которые имеют на счетах активы общей стоимостью более €10 тысяч. Уточнялось, что такие клиенты не смогут торговать на бирже или вносить дополнительные средства, им позволят только выводить свои активы.

    Между тем покупка долларов и евро через сервис P2P остается по-прежнему недоступной для россиян и любых физлиц, проживающих на территории страны вне зависимости от их гражданства. Криптобиржа ввела эти ограничения ранее в соответствии с десятым пакетом санкций ЕС против России.

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    Комментарии 5

    Гость18 Апр 2023 в 15:36
    скоро SEC всех прижучит...
    +0−0
    Гость18 Апр 2023 в 15:35
    пабеда!я?
    +0−0
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