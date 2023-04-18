Хладнокровно и медленно. На АЗС под Петербургом лысый водитель Range Rover переехал пса по кличке Беляш

Ужасающее своей жестокостью убийство старенького пса по кличке Беляш потрясло сотрудников и клиентов заправки в Мистолово. Водитель не мог не видеть животное и буквально намотал его на колесо. Кадры 18 апреля публикует 47news .

В субботу в одной из ветклиник Петербурга умер дворовой пес Беляш. За десять дней до этого его на АЗС в деревне Мистолово переехал черный Range Rover. Судя по видео, на случайность это не похоже. Водитель внедорожника прекрасно видел, что собака находится перед машиной, когда проходил мимо. Сначала на животное наехало переднее колесо, а потом заднее. С учетом того, что Беляш был крупным, не почувствовать препятствие лысый водитель не мог. Несмотря на это, он не остановился и не вернулся, чтобы помочь.

После наезда пес пытался подняться, но у него не вышло. К нему подбежала другая собака по кличке Лая. Местные жители рассказали, что они везде бегали вместе.



«В поселке его [погибшего пса] звали Антон или Тоша. Ему лет тринадцать было. На заправку как на работу ходил. Там его звали Беляш. Уж не знаю почему. Все местные регулярно покупали ему с товарищем сосиски, как родной был», — говорит один из жителей, добавляя, что пес дружил со всеми собаками в поселке.