Смольный: Число продуктовых дискаунтеров за год в Петербурге выросло на 25 %

Петербург переживает настоящий бум продовольственных дискаунтеров. За 2022 год их число увеличилось на
Так, за минувший год число магазинов «Семишагофф» выросло с 70 до 83, «Светофор» — с 39 до 59, «Моя цена» — с 45 до 60. Правда, к этому формату чиновник также отнес магазины «Фасоль» (рост с 15 до 18 точек) и «Мини Лента» (со 132 до 155 точек). В 2023–2024 годах ожидается запуск дискаунтеров «Чижик» от X5 Retail Group, отмечается в презентации.
В целом «торговля вернулась на допандемийные объемы», отметил Соловейчик. Но «произошла перебалансировка». Благодаря ажиотажному спросу выросли продажи продовольственных товаров, но сократилась торговля непродовольственными товарами, пояснил он.
Однако в этом в Смольном видят положительную роль для развития малого и среднего бизнеса. «По нашему анализу,
Кроме того, петербургские власти видят положительную динамику в сокращении доли сетевой торговли. Это произошло как за счет роста малых форматов, так и за счет интернет-ретейла. Так, доля онлайн-продаж в общем объеме выросла с
Также в Смольном отчитались о двукратном росте объема оказанных услуг за последние три года. Правда, сравнение происходило с пандемийным 2020-м годом. Только за минувший год показатель увеличился на