Смольный: Число продуктовых дискаунтеров за год в Петербурге выросло на 25 %

Петербург переживает настоящий бум продовольственных дискаунтеров. За 2022 год их число увеличилось на 25 %, с 300 до 375, следует из презентации главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, которую он представил на заседании городского правительства 18 апреля. «Благодаря негативному снижению платежеспособного спроса меняется структура торговли», — отметил он.

Так, за минувший год число магазинов «Семишагофф» выросло с 70 до 83, «Светофор» — с 39 до 59, «Моя цена» — с 45 до 60. Правда, к этому формату чиновник также отнес магазины «Фасоль» (рост с 15 до 18 точек) и «Мини Лента» (со 132 до 155 точек). В 2023–2024 годах ожидается запуск дискаунтеров «Чижик» от X5 Retail Group, отмечается в презентации.

В целом «торговля вернулась на допандемийные объемы», отметил Соловейчик. Но «произошла перебалансировка». Благодаря ажиотажному спросу выросли продажи продовольственных товаров, но сократилась торговля непродовольственными товарами, пояснил он.

Однако в этом в Смольном видят положительную роль для развития малого и среднего бизнеса. «По нашему анализу, 90 % товаров на полках представляют отечественные товары», — сказал Кирилл Соловейчик. По его словам, это подтверждает и тенденция увеличения доли собственных марок. Показатель вырос с 6,5 % ассортимента в 2021 году до 9,4 % в 2022-м. «Понимаем, что в основном это локальные и региональные производители», — отметил он.