Нецелесообразно так искушать противника. Песков объяснил, почему Путин ездил в зону СВО без Шойгу и Герасимова

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не составили компанию президенту Владимиру Путину при визите в зону спецоперации, чтобы не дать искушения противнику. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск», — заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).