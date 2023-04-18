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    Нецелесообразно так искушать противника. Песков объяснил, почему Путин ездил в зону СВО без Шойгу и Герасимова

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    Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов не составили компанию президенту Владимиру Путину при визите в зону спецоперации, чтобы не дать искушения противнику. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте, давать такое искушение противнику. Ну и, конечно же, это большой риск», — заявил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

    В понедельник Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Он выслушал доклады военачальников и поздравил военнослужащих с Пасхой. В каждом из регионов президент оставил копию иконы «Спаса Нерукотворного».

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