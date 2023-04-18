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    На юге Петербурга 7-летняя попала в больницу после падения на уроке физкультуры

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    Семилетнюю девочку увезли из квартиры в Красносельском районе. Ей стало плохо после падения на уроке.

    Скорую в квартиру на проспекте Ветеранов вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 18 апреля. Школьницу увезли в больницу, где у нее выявили травмы головы.

    По предварительной информации, девочка рассказала, что упала в школе во время игры на уроке физкультуры. А плохо себя почувствовала дома.

    Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Проводится проверка.

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