На юге Петербурга 7-летняя попала в больницу после падения на уроке физкультуры

Семилетнюю девочку увезли из квартиры в Красносельском районе. Ей стало плохо после падения на уроке.



Скорую в квартиру на проспекте Ветеранов вызвали накануне около половины четвертого дня, стало известно «Фонтанке» 18 апреля. Школьницу увезли в больницу, где у нее выявили травмы головы.



По предварительной информации, девочка рассказала, что упала в школе во время игры на уроке физкультуры. А плохо себя почувствовала дома.



Состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести. Проводится проверка.

