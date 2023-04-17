В Петербурге начали сносить «Сад Памяти» в честь погибших в Великую Отечественную войну. На этом месте запланировано жилье

В Калининском районе Петербурга 17 апреля начались работы на территории в квартале «Полюстрово 24–27», где местные жители три года назад без согласования с властями создали «Сад Памяти» в память о жертвах Великой Отечественной войны.



Техника заехала на участок южнее дома 7, корпус 3, по проспекту Маршала Блюхера в рамках госконтракта по инженерной подготовке территории, который исполняет АО «Мега Мейд». В компании «Фонтанке» рассказали, что в этом месте планируется построить наружные инженерные сети водопровода и канализации, а затем обустроить проезжую часть и парковку.