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    В Петербурге начали сносить «Сад Памяти» в честь погибших в Великую Отечественную войну. На этом месте запланировано жилье

    В Калининском районе Петербурга начался снос «Сада Памяти», вместо него построят жилой дом

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    В Калининском районе Петербурга 17 апреля начались работы на территории в квартале «Полюстрово 24–27», где местные жители три года назад без согласования с властями создали «Сад Памяти» в память о жертвах Великой Отечественной войны.

    Техника заехала на участок южнее дома 7, корпус 3, по проспекту Маршала Блюхера в рамках госконтракта по инженерной подготовке территории, который исполняет АО «Мега Мейд». В компании «Фонтанке» рассказали, что в этом месте планируется построить наружные инженерные сети водопровода и канализации, а затем обустроить проезжую часть и парковку.

    В мае 2020 года жители решили посадить на этом участке деревья. Акция «Сад Памяти» — международная, ее придумали движение «Волонтёры Победы» и фонд памяти полководцев Победы. Идея заключается в том, чтобы посадить 27 миллионов деревьев в память об аналогичном количестве жертв ВОВ.

    Жители Полюстрово высадили деревья — сначала их было около 200, сейчас более 300 штук — самосадом, то есть несогласованно. Сама территория еще с 2007 года по утвержденному проекту планировки территории предназначена под строительство жилого высотного дома, а также парковки и проезда. В 2020 году, через 2 месяца после высадки деревьев, город передал землю в бессрочное пользование ГУ МВД, сейчас это обременение сохранено, а земля находится в федеральной собственности.

    Жители пытаются оспорить отказ правительственной рабочей группы инвентаризировать участок для включения его в перечень зеленых насаждений и уже дошли до Верховного суда. Подробнее об этой истории — в материале «Фонтанки».

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