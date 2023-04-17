    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    771мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.5eur90.16

    Двое мужчин подрались на юге Петербурга из-за собачьих какашек

    6049
    28 комментариев

    Полиция Кировского района Петербурга разбирается в конфликте двух мужчин из-за продуктов собачьей жизнедеятельности.

    В полицию накануне около шести вечера обратился житель улицы Гладкова, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. Он сообщил, что у дома 21 попросил мужчину убрать экскременты за своим питомцем. Но в ответ получил по голове. По предварительной информации, ударом ему сбило шапку. Тогда он якобы ударил пакетом с продуктами оппонента и сломал тому наушники.

    Участники конфликта разошлись, но затем оба написали заявления в полицию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СобакаКонфликтДрака
    ЛАЙК3
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close