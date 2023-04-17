Двое мужчин подрались на юге Петербурга из-за собачьих какашек

Полиция Кировского района Петербурга разбирается в конфликте двух мужчин из-за продуктов собачьей жизнедеятельности.



В полицию накануне около шести вечера обратился житель улицы Гладкова, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. Он сообщил, что у дома 21 попросил мужчину убрать экскременты за своим питомцем. Но в ответ получил по голове. По предварительной информации, ударом ему сбило шапку. Тогда он якобы ударил пакетом с продуктами оппонента и сломал тому наушники.



Участники конфликта разошлись, но затем оба написали заявления в полицию.

