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    МегаФон в Петербурге и Ленобласти возглавит Максим Токаренко

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    Новым директором регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен Максим Токаренко. До этого он занимал аналогичную должность в Самаре. Владимир Бакалов, руководивший петербургским офисом до этого, сосредоточится на интеграции проектов оператора в национальные проекты региона.

    Директор по региональному развитию МегаФона на Северо-Западе Михаил Прахов рассказал, что Владимир Бакалов стоял у истоков формирования подразделения компании в Петербурге. При нем была запущена сотовая связь в тоннелях метро и обширная тестовая зона услуг пятого поколения. Теперь в его ответственность будут входить национальные проекты с фокусом на Петербург.

    Новый руководитель отделения Максим Токаренко сконцентрируется на достижении лидирующей доли по абонентской базе в Петербурге за счет увеличения отрыва от конкурентов по покрытию сети и скорости мобильного интернета, расширения пула цифровых продуктов и решений для бизнеса, а также развития бренда Yota.

    Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона
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    Михаил Прахов отметил, что у Токаренко есть опыт работы в одном из крупнейших отделений компании, при нем на протяжении 9 лет оператор сохранял лидерство по доле клиентской базы в Самарской области.

    Максим Токаренко окончил факультет летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета им. С.П. Королева. В 2009 году пришел в МегаФон в Поволжье развивать одно из финансовых направлений в филиале. С 2012 по 2014 занимал руководящие позиции в отделениях компании в Республике Башкортостан и Тольятти. В апреле 2014 года возглавил Самарский офис оператора.

    Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

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