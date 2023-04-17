МегаФон в Петербурге и Ленобласти возглавит Максим Токаренко

Новым директором регионального отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначен Максим Токаренко. До этого он занимал аналогичную должность в Самаре. Владимир Бакалов, руководивший петербургским офисом до этого, сосредоточится на интеграции проектов оператора в национальные проекты региона.

Директор по региональному развитию МегаФона на Северо-Западе Михаил Прахов рассказал, что Владимир Бакалов стоял у истоков формирования подразделения компании в Петербурге. При нем была запущена сотовая связь в тоннелях метро и обширная тестовая зона услуг пятого поколения. Теперь в его ответственность будут входить национальные проекты с фокусом на Петербург.