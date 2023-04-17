СК: В Орловской области отец поджёг сына из-за оскорбления

В Орловской области возбуждено уголовное дело против 62-летнего жителя города Ливны по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Его обвиняют в том, что он в ходе ссоры поджёг своего 39-летнего сына. Об этом 17 апреля сообщили в региональном СК.



Мужчина рассказал следователям, что поссорился с сыном, потому что тот его оскорбил. В ходе конфликта 62-летний отец облил обидчика бензином из канистры, которая стояла во дворе дома. Затем поджёг его одежду. СК добавляет, что пострадавший получил тяжкий вред здоровью, его госпитализировали.

«В настоящее время мужчина допрошен следователем, ему предъявлено обвинение в совершенном преступлении. <…> Ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено», — сообщили в ведомстве.

