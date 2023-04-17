    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, южн

    771мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.5eur90.16

    Петербурженку увезли в больницу с остановки на Невском проспекте. Её задело зеркалом автобуса

    7622
    33 комментария

    В Мариинскую больницу увезли с остановки в центре Петербурга травмированную девушку.

    23-летняя петербурженка пострадала у дома 77 по Невскому проспекту накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По предварительной информации, автобус третьего маршрута задел её зеркалом.

    Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы и после оказания медпомощи её отпустили домой.

    В «Пассажиравтотрансе» подтвердили «Фонтанке» факт инцидента, отметив, что его обстоятельства устанавливаются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусомПострадавшаяНевский проспект
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close