Петербурженку увезли в больницу с остановки на Невском проспекте. Её задело зеркалом автобуса

В Мариинскую больницу увезли с остановки в центре Петербурга травмированную девушку.
23-летняя петербурженка пострадала у дома 77 по Невскому проспекту накануне около половины девятого вечера, стало известно «Фонтанке» 17 апреля. По предварительной информации, автобус третьего маршрута задел её зеркалом.
Медики зафиксировали у пострадавшей ушибы и после оказания медпомощи её отпустили домой.
В «Пассажиравтотрансе» подтвердили «Фонтанке» факт инцидента, отметив, что его обстоятельства устанавливаются.