Путин встретился с Шойгу для обсуждения внезапной проверки Тихоокеанского флота

Для обсуждения хода проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота встретились утром 17 апреля президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс». В учениях принимают участие более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, 12 подлодок, а также 89 единиц авиации. Проверка началась в пятницу. По словам Шойгу, силы и войска, участвующие в ней, приведены в полную боевую готовность.



«Дежурными противолодочными силами проведён поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолёты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», — доложил министр обороны.

