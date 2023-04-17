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    Путин встретился с Шойгу для обсуждения внезапной проверки Тихоокеанского флота

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    Для обсуждения хода проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота встретились утром 17 апреля президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс». В учениях принимают участие более 25 тысяч военнослужащих, 167 кораблей, 12 подлодок, а также 89 единиц авиации. Проверка началась в пятницу. По словам Шойгу, силы и войска, участвующие в ней, приведены в полную боевую готовность.

    «Дежурными противолодочными силами проведён поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолёты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», — доложил министр обороны.

    В понедельник в Тихом океане проводится второй этап проверки, в рамках которого группировка из дальней морской зоны перейдет в южную часть Охотского моря. Также будет отработана противовоздушная оборона. Обозначать противника будут самолеты морской авиации.

    С 18 апреля начнется завершающий этап проверки. Стратегические бомбардировщики полетят к центральной части Тихого океана, где отработают нанесение ударов по кораблям условного противника. Корабельные группировки с береговыми ракетными дивизионами также проведут учения с выполнением электронных пусков. После мероприятий силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации.

    14 апреля Тихоокеанский флот был поднят по тревоге в полном составе и приведен в высшую степень боевой готовности. По словам Шойгу, проверка нужна для «наращивания способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений».

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