Тихоокеанский флот поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности

Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге. Он приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки. Об этом 14 апреля заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Как сообщает ТАСС, по словам Шойгу, во внезапной проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Целью является наращивание способности Вооруженных сил России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Флот в ходе проверки подготовится к боевым действиям и выполнит оперативное развертывание.
«В соответствии с врученными распоряжениями Генштаба, флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
Он также обозначит основные задачи флота: «Отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника».
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал, что проверка флота проводится в три этапа:
- приведение в полную боевую готовность, проверка дежурных сил ПВО и подразделений авиации;
- развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки;
- отработка учебно-боевых задач.