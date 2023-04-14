Тихоокеанский флот поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности

Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге. Он приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки. Об этом 14 апреля заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.



Как сообщает ТАСС, по словам Шойгу, во внезапной проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Целью является наращивание способности Вооруженных сил России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Флот в ходе проверки подготовится к боевым действиям и выполнит оперативное развертывание.

