    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, вос

    772мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.68eur90

    Тихоокеанский флот поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности

    11930
    37 комментариев

    Тихоокеанский флот России в полном составе поднят по тревоге. Он приведен в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки. Об этом 14 апреля заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Как сообщает ТАСС, по словам Шойгу, во внезапной проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения. Целью является наращивание способности Вооруженных сил России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. Флот в ходе проверки подготовится к боевым действиям и выполнит оперативное развертывание.

    «В соответствии с врученными распоряжениями Генштаба, флоту предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и в дальней морских зонах», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

    Он также обозначит основные задачи флота: «Отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника».

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал, что проверка флота проводится в три этапа:

    • приведение в полную боевую готовность, проверка дежурных сил ПВО и подразделений авиации;
    • развертывание сил постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки;
    • отработка учебно-боевых задач.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Тихоокеанский флотПроверка боеготовностиВооруженные силы РФШойгуМинобороны РФ
    ЛАЙК4
    СМЕХ28
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 37

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    37
    close