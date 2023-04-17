Биржевой мост открыт. На Приморском проспекте пробка 7 км, на КАД сразу несколько

В Петербурге начинается сезон дорожных работ, а значит пора следить за их графиком.
Водители, едущие с Петроградской стороны в центр, утром 17 апреля вздохнули с облегчением. Биржевой мост, где неделю вели работы со снятием движения, сегодня открыт. Впрочем, работы ещё продолжаются, срок их окончания — май этого года.
А вот из-за работ на Ушаковской набережной пробка растянулась примерно на 7 километров: по Приморскому проспекту и улице Савушкина.
На КАД заторы из-за ремонтов на севере (перед Парашютной) и на юге (перед вантовым мостом). Пробку на внешнем кольце перед съездом на Шафировский проспект, судя по отметке в «Яндекс.Карте», собирает ДТП.
В целом, по данным «Яндекса» на 9 часов, загруженность дорог Петербурга обычная для утреннего часа пик — 6 баллов.