Биржевой мост открыт. На Приморском проспекте пробка 7 км, на КАД сразу несколько

В Петербурге начинается сезон дорожных работ, а значит пора следить за их графиком.



Водители, едущие с Петроградской стороны в центр, утром 17 апреля вздохнули с облегчением. Биржевой мост, где неделю вели работы со снятием движения, сегодня открыт. Впрочем, работы ещё продолжаются, срок их окончания — май этого года.



А вот из-за работ на Ушаковской набережной пробка растянулась примерно на 7 километров: по Приморскому проспекту и улице Савушкина.

