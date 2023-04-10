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    Биржевой мост закрывается на неделю. Автобусы и троллейбус пустят в объезд

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    С вечера 10 апреля в центре Петербурга закрывается движение по Биржевому мосту. До конца недели меняются трассы двух автобусных и одного троллейбусного маршрутов, проходящих по переправе.

    С 21:00 10 апреля по 16 апреля Биржевой мост будет закрыт как для транспорта, так и для пешеходов. Подрядчик будет демонтировать временные опоры, которые поддерживали крылья разводного пролета во время капитального ремонта. В связи с этим на время демонтажа меняются трассы маршрутов автобусов № 10 и № 191 и троллейбуса № 7, сообщает 10 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Автобусы будут следовать:

    • № 10 — от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Большого проспекта П. С., далее по Большому пр. П. С., Тучкову мосту, Кадетской и 1-й линиям В. О., Университетской набережной, Дворцовому мосту и снова по действующей трассе до конечной остановки «Балтийский вокзал»;
    • № 191 — от конечной остановки «Река Оккервиль» по действующей трассе до Дворцового моста, далее по Дворцовому мосту, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В. О., Тучкову мосту, Большому проспекту П. С. и по действующей трассе до конечной остановки «Станция метро "Петроградская"».

    Троллейбус № 7 будет следовать от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Дворцового моста, затем по Дворцовому мосту, Университетской набережной, Кадетской и 1-й линиям В. О., Тучкову мосту, Большому проспекту П. С., проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П. С., Ждановской набережной (обратно — по Ждановской набережной и Большому проспекту П. С.) и далее по действующей трассе до конечной остановки «Новоладожская улица».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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