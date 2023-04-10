Биржевой мост закрывается на неделю. Автобусы и троллейбус пустят в объезд

С вечера 10 апреля в центре Петербурга закрывается движение по Биржевому мосту. До конца недели меняются трассы двух автобусных и одного троллейбусного маршрутов, проходящих по переправе.

С 21:00 10 апреля по 16 апреля Биржевой мост будет закрыт как для транспорта, так и для пешеходов. Подрядчик будет демонтировать временные опоры, которые поддерживали крылья разводного пролета во время капитального ремонта. В связи с этим на время демонтажа меняются трассы маршрутов автобусов № 10 и № 191 и троллейбуса № 7, сообщает 10 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.