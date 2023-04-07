Биржевой мост закроют для транспорта и пешеходов почти на неделю и разведут днем

На Биржевом мосту в центре Петербурга готовятся к завершающему этапу капитального ремонта. Во время работ переправа будет недоступна для пешеходов и транспорта, а на соседней набережной ограничат движение.



С 21:00 10 апреля по 16 апреля движение по Биржевому мосту будет закрыто, сообщает 7 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. На этот же срок ограничат проезд по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.