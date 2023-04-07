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    Биржевой мост закроют для транспорта и пешеходов почти на неделю и разведут днем

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На Биржевом мосту в центре Петербурга готовятся к завершающему этапу капитального ремонта. Во время работ переправа будет недоступна для пешеходов и транспорта, а на соседней набережной ограничат движение.

    С 21:00 10 апреля по 16 апреля движение по Биржевому мосту будет закрыто, сообщает 7 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. На этот же срок ограничат проезд по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда.

    В рамках завершающего этапа капремонта подрядчик демонтирует временные опоры, которые поддерживали крылья разводного пролета, поясняют в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Для этого Биржевой мост разведут днем. Точное время разводки станет известно после начала работ. Специалисты отмечают, что график разводки и работа плавучего крана зависят от ледовой обстановки: если ледоход будет интенсивным, демонтаж придется перенести.

    Окончательно завершить капитальный ремонт и открыть Биржевой мост полностью планируется ко Дню города.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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