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    Богаче Бекхэмов, Элтона Джона и своей матери. Times подсчитал, сколько зарабатывает новый король Британии

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    600 миллионов фунтов (или 745 миллионов долларов) насчитывает состояние короля Великобритании Карла III. Экономный монарх оказался почти вдвое богаче покойной Елизаветы II.

    Подсчетами занимался The Sunday Times, отчет опубликован 16 апреля. По данным издания, которые предоставил один из помощников короля, Карл III долго восстанавливал свое финансовое состояние после развода с принцессой Дианой.

    По праву наследника престола Карлу III принадлежит герцогство Корнуолл. Это земля, больше 250 ферм и территория под тюрьмой Дартмур. За последние 11 лет королю удалось почти вдвое увеличить годовую прибыль герцогства. Он также вкладывался в коммерческие предприятия в Лондоне. Кроме того, король известен своей экономностью — он может годами носить одни и те же туфли и бережно относится к потреблению энергоресурсов.

    На данный момент Карл III в списке самых богатых великобританцев обошел Дэвида и Викторию Бекхэм, а также сэра Элтона Джона.

    Коронация Карла III пройдет 6 мая. Принц Гарри приедет на церемонию без жены Меган Маркл.

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