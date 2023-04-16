Из-за фонтана кипятка ограничено движение по Дегтярной улице. На Суворовском проспекте собирается пробка

Из-за дырявой трубы теплоэнергетики ограничили движение транспорта в центре Петербурга 16 апреля.
читатель «Фонтанки»
Как сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», труба с кипятком дала течь у 21 дома на 5-й Советской улице. По предварительным данным, пострадавших в результате прорыва нет.
«В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен. В целях безопасности ограничено движение по Дегтярной улице между 4-й и 6-й Советскими улицами», — отметили на предприятии.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Суворовском проспекте в районе пересечения с 5-й Советской улицей. Фонтан с кипятком поднялся в несколько метров и бил в окна дома. Спасателям пришлось вывозить автомобили, припаркованные в зоне подтопления.