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    Из-за фонтана кипятка ограничено движение по Дегтярной улице. На Суворовском проспекте собирается пробка

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    2 комментария

    Из-за дырявой трубы теплоэнергетики ограничили движение транспорта в центре Петербурга 16 апреля.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», труба с кипятком дала течь у 21 дома на 5-й Советской улице. По предварительным данным, пострадавших в результате прорыва нет.

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    «В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен. В целях безопасности ограничено движение по Дегтярной улице между 4-й и 6-й Советскими улицами», — отметили на предприятии.

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Суворовском проспекте в районе пересечения с 5-й Советской улицей. Фонтан с кипятком поднялся в несколько метров и бил в окна дома. Спасателям пришлось вывозить автомобили, припаркованные в зоне подтопления.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость16 Апр 2023 в 18:23
    ахмат чай бесплатно.
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