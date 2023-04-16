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    ЕГЭ по истории дополнят вопросами по ситуации на Украине

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    В список вопросов ЕГЭ по истории добавят раздел, связанный со спецоперацией на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора 16 апреля.

    Изменения в ЕГЭ по истории планируется вводить после того, как в российских школах появится новый учебник с соответствующими параграфами. «Если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, контрольно-измерительные материалы по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — цитирует Рособрнадзор ТАСС.

    Новый учебник истории с разделом о событиях на Украине может поступить в российские школы уже 1 сентября, заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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