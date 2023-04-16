Мечтавший о службе в ВСУ петербуржец оказался хулиганом и любителем кайфа

Житель Зеленогорска задержан после признания в симпатии к Вооруженным силам Украины. Полицейским ещё предстоит оценить серьёзность намерений о побеге из страны.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, мужчина, накануне подписавший явку с повинной о желании служить в ВСУ, находится в специальном помещении для задержанных лиц в Курортном районе. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, по которому предусмотрен арест на 15 суток. Полиции горожанин известен своими проблемами с наркотиками.

Мужчина находится под подпиской о невыезде по уголовному делу. Когда его задержали за мелкое хулиганство, он пустился в объяснения о том, что на самом деле пытался покинуть страну через границу с Белоруссией, чтобы попасть на Украину и вступить в ряды ВСУ. Всё это он отразил в протоколе о явке с повинной.