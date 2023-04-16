Петербуржец рассказал полиции о неудавшемся побеге из страны ради службы в ВСУ

Житель Курортного района пришёл в полицию с признанием о симпатии к вооруженным силам Украины. Петербуржец намеревался выехать из страны, но, вероятно, испугался.

Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, накануне явку с повинной подписал 21-летний житель Зеленогорска. Мужчина с 7 марта находится под подпиской о невыезде как подозреваемый по уголовному делу.

В ночь на 15 апреля он попытался избежать суда и выехал в сторону Псковской области. В его планах значилось пересечение границы с Белоруссией, а затем вступление в ряды ВСУ. Петербуржец рассчитывал получить гражданство Украины, но не смог довести свой план даже до выезда из страны и написал явку с повинной.