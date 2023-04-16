    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, ю-в

    771мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd81.5eur90.16

    Петербуржец рассказал полиции о неудавшемся побеге из страны ради службы в ВСУ

    2075
    12 комментариев

    Житель Курортного района пришёл в полицию с признанием о симпатии к вооруженным силам Украины. Петербуржец намеревался выехать из страны, но, вероятно, испугался.

    Как стало известно «Фонтанке» 16 апреля, накануне явку с повинной подписал 21-летний житель Зеленогорска. Мужчина с 7 марта находится под подпиской о невыезде как подозреваемый по уголовному делу.

    В ночь на 15 апреля он попытался избежать суда и выехал в сторону Псковской области. В его планах значилось пересечение границы с Белоруссией, а затем вступление в ряды ВСУ. Петербуржец рассчитывал получить гражданство Украины, но не смог довести свой план даже до выезда из страны и написал явку с повинной.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close