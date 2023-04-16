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    Еще один вулкан выбросил пепел, теперь на Курилах

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    1 комментарий

    Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой около трех километров утром 16 апреля. Но обошлось без пеплопада.

    Фото: МЧС России. Главное управление
    по Сахалинской области
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    По данным управления МЧС на Сахалине, вулкан пришел в активность в половине седьмого утра по Москве. Шлейф на Курильском острове Парамушир распространился на пять километров.

    В управлении отмечают, что сероводородом в воздухе не пахнет, пепел с неба не сыпется.

    Эбеко сравнительно небольшой вулкан, 1156 метров. Он регулярно «плюется» пеплом с 2016 года.

    В начале недели активность проявил камчатский вулкан Шевелуч. Выброс был настолько мощным, что жители ближайшего городка и за три дня не успели выгрести пепел из домов и школ.

    Фото: МЧС России. Главное управление
    по Сахалинской области

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