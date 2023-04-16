Еще один вулкан выбросил пепел, теперь на Курилах

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой около трех километров утром 16 апреля. Но обошлось без пеплопада.

По данным управления МЧС на Сахалине, вулкан пришел в активность в половине седьмого утра по Москве. Шлейф на Курильском острове Парамушир распространился на пять километров.

В управлении отмечают, что сероводородом в воздухе не пахнет, пепел с неба не сыпется.

Эбеко сравнительно небольшой вулкан, 1156 метров. Он регулярно «плюется» пеплом с 2016 года.

В начале недели активность проявил камчатский вулкан Шевелуч. Выброс был настолько мощным, что жители ближайшего городка и за три дня не успели выгрести пепел из домов и школ.