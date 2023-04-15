«Поэтому я там и не нахожусь». Как отреагировали члены делегации РФ на инцидент с флагом Украины

Члены парламентской делегации Российской Федерации, состоящие в списке Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, не спешили бсуждать в публичном пространстве инцидент с сорванным 15 апреля возле Таврического дворца флагом Украины. Из пары десятков членов делегации, кому субботним вечером дозвонилась редакция «Фонтанки», вышел на диалог только Виктор Водолацкий, казачий атаман, член делегации РФ на Межпарламентской ассамблее СНГ, депутат последних четырех созывов Госдумы РФ, который сейчас в парламенте официально представляет Луганскую народную республику:

— Это сделали не радикалы. Это сделали патриоты России. Если бы я был там, я бы сделал то же самое. Нельзя назад возвращать флаг нацистского государства, которое убивает наших мирных граждан. Убивает наших солдат. И в зале в Таврическом на сцене этот флаг — это нам позор.

— Каково вам находиться в одном помещении с этим флагом — не видится ли в этом фальшь?

— Поэтому я там и не нахожусь — я нахожусь на Донбассе.

Кроме атамана Водолацкого, ни один из пары десятков членов российской делегации МПА, кого вечером 15 апреля обзвонила редакция, не смог прокомментировать это событие. Те, кто брал трубку, ссылались на позднее время, отсутствие в Петербурге, незнакомство с сутью вопроса или нежелаем отвлекаться за рулем. Зампред Совфеда РФ, заместитель главы Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Константин Косачев на вопросы Фонтанки также не ответил ни по телефону, ни письменно, зато написал в своем телеграм-канале нижеследующее.



«На определенных ресурсах в сети разгоняется шум по поводу украинского флага на сессии МПА СНГ, состоявшейся на днях в Петербурге. Разгоняльщики намеренно путают красное, кислое и круглое просто по принципу начальной буквы. И СНГ как межгосударственная организация, и Межпарламентская ассамблея СНГ — это многосторонние международные структуры. С большим числом участников, это раз, со своими уставами и регламентами, это два, и со своими процедурами, это три. На официальном сайте Исполкома СНГ Украина — член Содружества. На официальном сайте МПА СНГ — то же самое, Украина в составе», — написал Константин Косачев.

Он отметил, что Украина, какие бы ни были у нее отношения с Россией, отношения с СНГ и его структурами официально не прерывала, заявлений о выходе не делала и заявки о выходе не направляла.

«Как политику мне лично не нравится, причем решительно, флаг Украины на мероприятиях СНГ и МПА СНГ. Но как международник по образованию и по призванию я отчетливо понимаю, что и отношение к странам-членам многосторонних организаций, и даже использование либо не использование их символики — это не прерогатива государства, где находится соответствующая штаб-квартира. Иначе придется столкнуться с тем, что кому-то захочется спустить флаг нашей (и не только нашей) страны в Нью-Йорке в случае с ООН, в Вене в случае с ОБСЕ, в Париже в случае с ЮНЕСКО или в Женеве в случае с Межпарламентским союзом», — подчеркнул Косачев.



Косачев еще раз сделал акцент на том, что ему лично, тем более в нынешних условиях, не нравится государственная символика Украины, «государства неправового, недемократичного и ультранационалистического».

«Но если Россия является местом размещения у себя штаб-квартир международных многосторонних организаций, любые решения и тем более действия на этот счет не могут быть односторонними, ибо Россия — государство правовое, демократическое и интернациональное. Такие решения могут быть только коллективными. Так предписывает международное право. А всё остальное — из разряда «порядка, основанного на правилах». То есть по понятиям. И это не соответствует статусу России как ответственной и цивилизованной державы. Державы мирового уровня», — резюмировал Косачев.

