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    Небо в Петербурге окрасилось в нежно-малиновый. Посмотрите на прекрасный закат

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    Небо в Петербурге окрасилось в нежно-малиновый. Силуэты людей и птиц вечером 15 апреля ловил фотограф «Фонтанки». Лёгкий ветер рябит воду, освободившуюся ото льда. На поверхности Невы отражаются шпиль Петропавловского собора и мерцающие огни Троицкого моста, а по набережной Кутузова гуляют горожане: задумчиво глядят в воду или что-то неспешно обсуждают.

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов накануне рассказал, что в выходные ожидается «по-прежнему хорошая» погода. Обойдётся без осадков, но стало заметно холоднее. В воскресенье, по его словам, температура воздуха окажется выше 12 градусов.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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