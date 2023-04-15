Небо в Петербурге окрасилось в нежно-малиновый. Посмотрите на прекрасный закат

Небо в Петербурге окрасилось в нежно-малиновый. Силуэты людей и птиц вечером 15 апреля ловил фотограф «Фонтанки». Лёгкий ветер рябит воду, освободившуюся ото льда. На поверхности Невы отражаются шпиль Петропавловского собора и мерцающие огни Троицкого моста, а по набережной Кутузова гуляют горожане: задумчиво глядят в воду или что-то неспешно обсуждают.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов накануне рассказал, что в выходные ожидается «по-прежнему хорошая» погода. Обойдётся без осадков, но стало заметно холоднее. В воскресенье, по его словам, температура воздуха окажется выше 12 градусов.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»