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    Синоптик Колесов рассказал главное о погоде в выходные

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Прогноз на выходные дни дал 14 апреля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Погода, по его словам, ожидается «по-прежнему хорошая», без осадков, хотя стало заметно холоднее.

    «Основное в погоде это то, что будет много облачности и солнце может только появляться. Сегодня еще в городе солнечно, но с юга по периферии антициклона поднимаются облака», — сообщает синоптик в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов
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    Сейчас в городе ветрено, и восточный ветер (который принёс холодный воздух и выгнал воду из Невы) в ближайшие два дня сохранится, правда, будет ослабевать. Поэтому температура днем станет постепенно повышаться: в субботу — до плюс 9, в воскресенье — даже выше 12 градусов. При этом по ночам по-прежнему около нуля. В Ленобласти же, особенно на севере, «отрицательные температуры даже при облачности будут сохраняться все ночные часы».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов

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