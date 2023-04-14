Синоптик Колесов рассказал главное о погоде в выходные

Прогноз на выходные дни дал 14 апреля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. Погода, по его словам, ожидается «по-прежнему хорошая», без осадков, хотя стало заметно холоднее.
«Основное в погоде это то, что будет много облачности и солнце может только появляться. Сегодня еще в городе солнечно, но с юга по периферии антициклона поднимаются облака», — сообщает синоптик в своём телеграм-канале.
Сейчас в городе ветрено, и восточный ветер (который принёс холодный воздух и выгнал воду из Невы) в ближайшие два дня сохранится, правда, будет ослабевать. Поэтому температура днем станет постепенно повышаться: в субботу — до плюс 9, в воскресенье — даже выше 12 градусов. При этом по ночам по-прежнему около нуля. В Ленобласти же, особенно на севере, «отрицательные температуры даже при облачности будут сохраняться все ночные часы».