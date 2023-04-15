В небе над Ладогой Млечный путь озарило полярное сияние

Ночь на 15 апреля на мысу Дальнем в Ленобласти была щедра на материал для фотоснимков. Небо на фоне Млечного пути расцветило красками небольшое полярное сияние. Впечатляющими кадрами поделился Telegram-канал «Астро Фото Болото».
Гулять по окрестностям мыса отправилась создатель телеграм-канала Катя Стрельникова. Ждать удачного момента пришлось далеко за полночь — фотографии сделаны между двумя и тремя часами ночи.
«Млечный путь аркой можно снять в апреле, главное — ясная погода и минимум засветки:) Так что каждый год в апреле несколько раз удается наловить Млечный путь», — рассказала Катя журналисту «Фонтанки».
Другое красочное природное явление Кате довелось заснять в конце марта, тогда на фоне полярного сияния светились синим огромные шары.