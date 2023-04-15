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    Гагарин — в Эквадоре. Посмотрите на бюст первому советскому космонавту

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    Бюст советского космонавта Юрия Гагарина открыли в Эквадоре, сообщает 15 апреля посольство России в Telegram-канале.

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    Скульптуру установили на территории студенческого кампуса Технологического университета в городе Кито, где открылся Центр космонавтики. Место выбрали не случайно — вуз активно сотрудничает с российскими партнерами, в частности, с Юго-Западным госуниверситетом, с которым были совместно разработаны и с космодромов Байконур и Восточный запущены наноспутники.

    Недавно, как пишет РИА Новости, бюст Гагарина открыли в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в латиноамериканской стране.

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    Юрий ГагаринЭквадорБюст
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