Гагарин — в Эквадоре. Посмотрите на бюст первому советскому космонавту

Бюст советского космонавта Юрия Гагарина открыли в Эквадоре, сообщает 15 апреля посольство России в Telegram-канале.
Скульптуру установили на территории студенческого кампуса Технологического университета в городе Кито, где открылся Центр космонавтики. Место выбрали не случайно — вуз активно сотрудничает с российскими партнерами, в частности, с Юго-Западным госуниверситетом, с которым были совместно разработаны и с космодромов Байконур и Восточный запущены наноспутники.
Недавно, как пишет РИА Новости, бюст Гагарина открыли в Боливии, он стал первым памятником русскому человеку в латиноамериканской стране.