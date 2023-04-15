Ветер изменился. Уровень воды в Неве поднимается, но неспеша

Холодный апрельский ветер последних дней стихает ночью 15 апреля. Уровень воды постепенно приходит в норму.

Как следует из данных, которые фиксирует пост измерений «Горный» на Васильевском острове, к ночи уровень воды в Неве поднялся до значений -31. За час до полуночи он поднялся на сантиметр.

Утром 14 апреля этот показатель равнялся -60 см. Нормальный уровень, как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, около 25 см с положительным значением.

Причина падения уровня воды заключалась в сильном северо-восточном, восточном ветре.