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    Ветер изменился. Уровень воды в Неве поднимается, но неспеша

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    Холодный апрельский ветер последних дней стихает ночью 15 апреля. Уровень воды постепенно приходит в норму.

    Как следует из данных, которые фиксирует пост измерений «Горный» на Васильевском острове, к ночи уровень воды в Неве поднялся до значений -31. За час до полуночи он поднялся на сантиметр.

    Утром 14 апреля этот показатель равнялся -60 см. Нормальный уровень, как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, около 25 см с положительным значением.

    Причина падения уровня воды заключалась в сильном северо-восточном, восточном ветре.

    Суббота 15 апреля обещает быть достаточно теплой — до +10 с умеренным восточным и юго-восточным ветром.

    © Фонтанка.Ру

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