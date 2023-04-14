Илон Маск собирает команду, чтобы создать конкурента ChatGPT

Новый стартап в области искуственного интеллекта собирается создать владелец Twitter и Tesla Илон Маск. В планах конкуренция с OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT.

О намерении бизнесмена 14 апреля пишет Financial Times. Маск, по инофрмации издания, ведет переговоры с инвесторами своих компаний с предложением вложиться в создание искуственного интеллекта. Пока идут переговоры, пишет газета, бизнесмен уже закупает тысячи процессоров Nvidia.



Примечательно, что Маск был одним из людей, которые в конце марта подписали письмо с предупреждением о рисках, которые несут в себе системы с подобием человеческого интеллекта.