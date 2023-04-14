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    О расследовании дела таксиста, который покусился на честь юной петербурженки, будет доложено Бастрыкину

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летнего уроженца Киргизии. Он обвиняется в том, что в прошлое воскресенье трогал 15-летнюю пассажирку в интимных местах.

    «Фонтанка» писала 14 апреля, что полиция узнала об инциденте от медиков, к которым юная девушка обратилась за помощью. Потерпевшая рассказала врачу, что 9 апреля ехала на такси, и водитель около одного из домов на Русановской улице совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

    Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 20-летний приезжий из Киргизии. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следствие будет просить о заключении под стражу.

    © Фонтанка.Ру

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