О расследовании дела таксиста, который покусился на честь юной петербурженки, будет доложено Бастрыкину

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении 20-летнего уроженца Киргизии. Он обвиняется в том, что в прошлое воскресенье трогал 15-летнюю пассажирку в интимных местах.

«Фонтанка» писала 14 апреля, что полиция узнала об инциденте от медиков, к которым юная девушка обратилась за помощью. Потерпевшая рассказала врачу, что 9 апреля ехала на такси, и водитель около одного из домов на Русановской улице совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.