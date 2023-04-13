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    Водитель такси залез в трусы к юной пассажирке в Петербурге

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    25 комментариев

    О развратном таксисте полицейские Невского района узнали от медиков, к которым обратилась 15-летняя местная жительница.

    Специалисты увидели у пришедшей в районе шести вечера школьницы следы посягательства на половую неприкосновенность, стало известно «Фонтанке» 13 апреля.

    По предварительной информации, после оказания медпомощи пострадавшая рассказала, что 9 апреля вечером ехала на такси. И водитель машины, несмотря на её сопротивление, трогал её в неположенных местах.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 25

    chip113 Апр 2023 в 10:14
    Эх, прокачу!
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