Водитель такси залез в трусы к юной пассажирке в Петербурге

О развратном таксисте полицейские Невского района узнали от медиков, к которым обратилась 15-летняя местная жительница.
Специалисты увидели у пришедшей в районе шести вечера школьницы следы посягательства на половую неприкосновенность, стало известно «Фонтанке» 13 апреля.
По предварительной информации, после оказания медпомощи пострадавшая рассказала, что 9 апреля вечером ехала на такси. И водитель машины, несмотря на её сопротивление, трогал её в неположенных местах.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.