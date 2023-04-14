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    Бастрыкин потребовал доклад по видео, на котором младшеклассник из Петербурга пьет из лужи

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    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о ходе проверки видеозаписи, на которой восьмилетнего мальчика якобы уговорили попробовать мусор и попить из лужи. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в полицию обратилась 37-летняя жительница города. Она считает, что трое четвероклассников некрасиво обошлись с ее сыном. Мальчика сняли на видео во дворе на улице Руднева. В кадре он под смешки и подсказки взял в рот деревяшку и попил из лужи. Родителей ребят уже привлекли к административной ответственности. Материалы были переданы в СК.

    © Фонтанка.Ру

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