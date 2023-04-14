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    ДТП на Пулковском, где автобус подрезала легковушка, попало на видео

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    Во второй половине дня в пятницу, 14 апреля, на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля — к столкновению привел неудачный маневр одного из участников движения. В распоряжении «Фонтанки» появилось видео происшествия.

    «Фонтанка.ру»

    Судя по кадрам, перед общественным транспортом появилась белая иномарка, которую автобус протащил еще некоторое расстояние. В результате столкновения легковушка оказалась на разделительной полосе.

    Как ранее писала «Фонтанка», обошлось без пострадавших.

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