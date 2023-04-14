ДТП на Пулковском, где автобус подрезала легковушка, попало на видео

Во второй половине дня в пятницу, 14 апреля, на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля — к столкновению привел неудачный маневр одного из участников движения. В распоряжении «Фонтанки» появилось видео происшествия.
«Фонтанка.ру»
Судя по кадрам, перед общественным транспортом появилась белая иномарка, которую автобус протащил еще некоторое расстояние. В результате столкновения легковушка оказалась на разделительной полосе.
Как ранее писала «Фонтанка», обошлось без пострадавших.