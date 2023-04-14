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    Дело в шляпе. Путин подписал закон о наказании за сбор редких растений и грибов

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    Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об уголовном наказании за уничтожение краснокнижных грибов и растений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Изначально он касался только охраны растений, но в процессе доработки были внесены еще и грибы.

    Минимальное наказание по статье 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ» — 480 часов обязательных работ, штраф до миллиона рублей или в размере зарплаты до двух лет. Утяжелит статью продажа краснокнижных растений и грибов.

    О том, что на этот счет думают юристы и биологи, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Владимир ПутинГрибыРедкие растения
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