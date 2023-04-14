В ЗакСе рассказали об идее запрета курения в России: это приглашение к непростой дискуссии

Проект федеральной инициативы о запрете курения в России, разработанный в Заксобрании Петербурга, — это пока только предложение. Сами меры борьбы с курением и его последствиями должны пройти длительную и сложную дискуссию. Об этом «Фонтанке» 14 апреля рассказал глава парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению (комиссия — соавтор инициативы) Александр Ржаненков. «Во-первых, это пока пожелание, предложение, которые должны обсуждаться, учитывать мнение населения и все действующие федеральные и региональные законы. Вне всяких сомнений, ничто не должно противоречить Конституции, и нарушения прав никакого не может быть. Но все это дискуссии, пока еще только начальный этап. Есть много вопросов, безусловно: желание сделать — одно, возможности — другое. Опыт других государств, на который ссылается [документ], — это третье. У нас свой менталитет, образ жизни, культура и все остальное. Все это должно, конечно же, учитываться», — рассказал депутат. Парламентарий высказал мнение, что предстоит серьезное и длительное обсуждение этого процесса.

«Конечно же, варианты могут быть разные, и в этой части в соответствующих вариантах есть такой переходный период — и длительный переходный период. Я думаю, что сейчас об этом рано говорить. Я думаю, что будут организованы дискуссии, обсуждения, реакция, мнения. Но сегодня однозначно как-то останавливаться на чем-то преждевременно», — добавил Ржаненков. Парламентарий пояснил, что идеи запрета на продажу и производство табака, а также другие предложения по борьбе с курением в разных форматах обсуждались и обсуждаются постоянно.

«Процедура какова? Одно дело, мы сейчас инициативу высказываем, эта инициатива в последующем, если она будет принята, будет обсуждаться и в других субъектах федерации, и в правительстве, и с коллегами федеральными, и так далее. До этого еще не дошло. Это стадия, как в строительстве, есть этап нулевой, так и здесь — начальная стадия», — пояснил собеседник. Он согласился, что кроме запрета существуют и другие меры по борьбе с курением. «Главное: мы что-то должны конкретно реально делать и брать на себя ответственность. Заниматься сохранением здоровья населения. Это очевидно. Но все это должно быть, конечно же, законным образом. Вместе с тем мы видим, к чему приводит курение и всяких других заменителей, в отдельных случаях — еще страшнее. Поэтому молчать нельзя. Нужно вырабатывать поэтапные меры: где-то запрет, где-то стимулировать по-другому», — подчеркнул Александр Ржаненков.

Депутат задался вопросом, соизмерял ли кто-то затраты, которые государство несет в части финансирования лечения и всего прочего с объемами получаемых доходов от этого бизнеса по выпуску табачных изделий и прочих никотиносодержащих товаров. «Поэтому нужно смотреть: с одной стороны, мы будем терять доходы, за счет которых можем решать многие проблемы, с другой стороны — эти доходы мы будем тратить на лечение от этой беды. В общем, это дискуссионный, очень большой и непростой вопрос», — резюмировал глава комиссии.