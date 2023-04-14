В Петербурге откопали вековой водопровод. Могут ли деревянные трубы спасти город от прорывов?

Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Полуторавековые деревянные трубы нашли в Петербурге. Событие породило шутки о закопанном городе и о переходе на дубовый водопровод — он, мол, наконец-то решит проблему прорывов. Специалисты улыбаются, но вот о советском наследии говорят всерьез.



Массивные брёвна откопали на проспекте Стачек во время реконструкции водопроводных сетей. К историческим объектам специалисты Водоканала привыкли. В музее «Вселенная воды» уже хранятся водоводы 19-го века. Но в этот раз находка удивила.



«Для нас было полной неожиданностью, что в районе «Нарвской» обнаружились деревянные трубы, потому что известно только об одном водопроводе, который существовал в том районе, а именно водопровод Николая Васильевича Болдырева», — рассказал хранитель музея «Вселенная воды» Александр Корсавин.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Генерал-лейтенант и профессор Николаевской инженерной академии в 1852 году построил водопровод для своей дачи, находящейся в районе Нарвских ворот. Вода из Екатерингофки поднималась специальной машиной в резервуар башни вместимостью 50 кубометров и оттуда самотеком поступала на дачу Болдырева, а также в близлежащие дома и бани.



Это только одна из версий назначения найденных труб. Как говорит Корсавин, в середине 19-го века город жил в ожидании водопровода. Частные сети могли позволить себе только самые обеспеченные. Напор в трубах был слабым, и из-за дороговизны в обслуживании система могла быстро прийти в негодность.



Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Как правило, трубы делались шестидюймовые, то есть это 15 сантиметров в диаметре. Надо понимать, что все производилось вручную, мужиками нашими деревенскими в лаптях, а то и в сапогах. Зажимали эти брёвна в специальных станках и крутили вручную специальный ворот с металлическими острыми ложками, вращением высверливали отверстие. Соединялись трубы с помощью деревянных муфт и металлических ободов, — объясняет Корсавин. — Использовалась, как правило, лиственница — дерево, которое не гниет. Первые водоводы делались из дуба, но Петр это запретил, дуб шёл исключительно на корабельные нужды. Хотя вот Меншиков сделал дубовый водопровод в свой дворец. Мореный дуб — он ведь только крепнет со временем и по прочности не уступает железу».

Первую очередь городского водопровода в Петербурге запустили в 1863 году. Она охватывала https://www.fontanka.ru/2016/12/12/033/ центр города от Невы до Обводного канала. Воду брали из Невы, подвергая ее грубому фильтрованию. Пить ее в неочищенном виде было нежелательно — нужно было кипятить. При строительстве городского водопровода стали использовать не только деревянные трубы, но и чугунные.

К идее деревянного водопровода вернулись в советское время, в 30-е годы, с лозунгом «дерево вместо металла». По этой теме даже издавался отраслевой сборник статей. В нём, частности, приводились примеры деревянного трубостроения в Америке и Германии. В предисловии к брошюре говорится, что решение президиума Высшего совета народного хозяйства о замене металла на дерево ударило по «застоявшимся техникам», которые не понимали полезность такого подхода из-за «ржавой косности». Госзаказы на изготовление брал на себя первый в СССР завод деревянных труб имени Ворошилова, расположенный в Ленинграде.

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«Это было не от хорошей жизни, — рассуждает Корсавин. — К идее деревянных труб вернулись из-за нехватки металла и денежных средств. Завод в Ленинграде принимал заказы со всей страны. Водоводы поставляли отдельными секциями, они прослужили по 25–30 лет до 60-х годов и свою задачу выполнили».

До 90-х годов в Ленинграде в основном использовали трубы из серого чугуна. Именно это наследие сегодня добавляет проблем горожанам и коммунальщикам. При промерзании грунта создается давление на проложенные сети, серый чугун его не выдерживает, труба рвется, вода вырывается на поверхность.



«В настоящее время при строительстве и реконструкции водопроводных сетей уже не используются «популярные» в прошлом веке трубы из серого чугуна. Сегодня применяются современные материалы — полиэтилен и высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Эти материалы гораздо пластичнее, чем серый чугун, а также в меньшей степени подвержены повреждениям, которые вызывают подвижки грунтов при их промерзании», — отметили в пресс-службе Водоканала. На вопрос о возвращении в город деревянных труб на предприятии отвечают философски: историю невозможно повернуть вспять.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

