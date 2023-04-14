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    Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для россиян. Но либерализмом и не пахнет

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    Президент Литвы Гитанас Науседа применил вето в отношении закона о национальных санкциях, принятого Сеймом. Документ предусматривал различные запреты и ограничения для граждан РФ и Белоруссии из-за событий на Украине. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

    «Нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — заявил президент Литвы и отправил закон на доработку в Сейм.

    Этим законопроектом предлагалось запретить гражданам РФ приобретать в Литве недвижимость и подавать заявления на ВНЖ. Такие же ограничения изначально предлагалось распространить и на белорусов, но парламентарии отказались от таких планов.

    В первом чтении законопроект был принят в марте нынешнего года. Тогда на белорусов и россиян предлагалось распространить одинаковые запреты.

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