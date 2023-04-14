Президент Литвы наложил вето на закон о запретах для россиян. Но либерализмом и не пахнет

Президент Литвы Гитанас Науседа применил вето в отношении закона о национальных санкциях, принятого Сеймом. Документ предусматривал различные запреты и ограничения для граждан РФ и Белоруссии из-за событий на Украине. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

«Нет никаких оснований по-разному трактовать граждан России и Белоруссии. Обе эти страны в равной мере угрожают не только своим соседям, но и Европе в целом», — заявил президент Литвы и отправил закон на доработку в Сейм.