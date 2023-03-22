Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который запрещает россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает приём заявлений о получении гражданства республики от россиян и белорусов и рассмотрение уже поданных заявок. Соответствующее заявление 21 марта появилось на сайте законодательного органа.
По словам авторов поправок, речь идёт о временной мере, а не об упразднении возможности получения гражданства республики.
В случае, если документ будет принят, в визовых службах Литвы за рубежом также перестанут принимать заявления от россиян и белорусов на получение виз, за исключением тех случаев, когда посредником при передаче заявления выступает МИД республики.
Помимо этого, для граждан России и Белоруссии приостановится приём заявлений на ВНЖ в Литве и её представительствах за рубежом. Это не относится к иностранцам, посредником которых является орган, уполномоченный правительством Литвы. Речь также не идёт об обладателях национальной или шенгенской визы и уже имеющих ВНЖ, выданный Литвой.
Согласно поправкам, физлицам из России и созданным или контролируемым ими юрлицам также будет запрещено покупать недвижимость на территории Литвы, только если покупатель не обладатель ВНЖ, которому грозит преследование на родине.
В документе в том числе говорится, что передвижение российских граждан через внешнюю границу ЕС на территорию Литвы «подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке».
За проект закона проголосовали 113 депутатов, девять воздержались. Против не проголосовал никто. Чтобы законопроект вступил в силу, Сейм должен одобрить его во втором чтении.