Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который запрещает россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство

Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает приём заявлений о получении гражданства республики от россиян и белорусов и рассмотрение уже поданных заявок. Соответствующее заявление 21 марта появилось на сайте законодательного органа.



По словам авторов поправок, речь идёт о временной мере, а не об упразднении возможности получения гражданства республики.

В случае, если документ будет принят, в визовых службах Литвы за рубежом также перестанут принимать заявления от россиян и белорусов на получение виз, за исключением тех случаев, когда посредником при передаче заявления выступает МИД республики.