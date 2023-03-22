    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который запрещает россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство

    877
    19 комментариев

    Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, который приостанавливает приём заявлений о получении гражданства республики от россиян и белорусов и рассмотрение уже поданных заявок. Соответствующее заявление 21 марта появилось на сайте законодательного органа.

    По словам авторов поправок, речь идёт о временной мере, а не об упразднении возможности получения гражданства республики.

    В случае, если документ будет принят, в визовых службах Литвы за рубежом также перестанут принимать заявления от россиян и белорусов на получение виз, за исключением тех случаев, когда посредником при передаче заявления выступает МИД республики.

    Помимо этого, для граждан России и Белоруссии приостановится приём заявлений на ВНЖ в Литве и её представительствах за рубежом. Это не относится к иностранцам, посредником которых является орган, уполномоченный правительством Литвы. Речь также не идёт об обладателях национальной или шенгенской визы и уже имеющих ВНЖ, выданный Литвой.

    Согласно поправкам, физлицам из России и созданным или контролируемым ими юрлицам также будет запрещено покупать недвижимость на территории Литвы, только если покупатель не обладатель ВНЖ, которому грозит преследование на родине.

    В документе в том числе говорится, что передвижение российских граждан через внешнюю границу ЕС на территорию Литвы «подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке».

    За проект закона проголосовали 113 депутатов, девять воздержались. Против не проголосовал никто. Чтобы законопроект вступил в силу, Сейм должен одобрить его во втором чтении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛитваГражданствоВНЖ
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 19

    Гость22 Мар 2023 в 13:15
    В Союз снова просятся.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close