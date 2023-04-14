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    Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо зарегистрировались «ВКонтакте»

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    Футбольный клуб «Зенит» объявил о запуске аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте» двух своих бразильских футболистов с российским гражданством — Малкома и Клаудиньо.

    «Привет всем любителям «ВКонтакте», — написал Малком на своей странице. — Теперь Малком здесь, с вами, в главной социальной сети России! Обещаю еще больше футбольной красоты, жога бонито!»

    В свою очередь Клаудиньо не только завел свою страницу, но и лично посетил 13 апреля исторический офис «ВКонтакте», расположенный в Доме Зингера на Невском, 28. Там он сфотографировался в куполе с видом на Казанский собор и оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.

    «Очень рад, что смогу теперь общаться с нашими болельщиками в самой популярной соцсети России, буду стараться радовать их не только на поле, — написал Клаудиньо в своем сообществе. — Был на экскурсии в офисе «ВКонтакте» в Петербурге — мне очень понравилось, столько истории и красоты вокруг! Это был мой первый подобный опыт, спасибо за прогулку и интересный рассказ».

    Малком играет за «Зенит» с 2019 года и за это время трижды стал чемпионом России, а также выиграл золото Олимпиады-2020 в составе сборной Бразилии. Клаудиньо также входил в состав олимпийской команды Бразилии, которая стала чемпионом Игр-2020, но в петербургский клуб он перешел в 2021 году.

    Российское гражданство оба получили в феврале 2023 года.

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