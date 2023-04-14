Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо зарегистрировались «ВКонтакте»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о запуске аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте» двух своих бразильских футболистов с российским гражданством — Малкома и Клаудиньо.



«Привет всем любителям «ВКонтакте», — написал Малком на своей странице. — Теперь Малком здесь, с вами, в главной социальной сети России! Обещаю еще больше футбольной красоты, жога бонито!»

В свою очередь Клаудиньо не только завел свою страницу, но и лично посетил 13 апреля исторический офис «ВКонтакте», расположенный в Доме Зингера на Невском, 28. Там он сфотографировался в куполе с видом на Казанский собор и оставил автограф на стене внутри штаб-квартиры.