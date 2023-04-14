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    Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый уходит в отставку

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    Гендиректор «Авито» Владимир Правдивый покинет свой пост с 29 апреля, чтобы сосредоточиться на семье и здоровье. Руководство компанией перейдет в руки правления, в которое входят все топ-менеджеры, сообщает РБК 14 апреля.

    «CEO, который работает больше десяти лет в одной компании, — редкий случай. Знаю, что оставляю «Авито» в надежных руках большой и сплоченной команды. Уверен, что у нее есть поддержка в лице акционера в самых амбициозных и прорывных планах», — отметил Владимир Правдивый.

    За развитие бизнеса будет отвечать экс-заместитель генерального директора Иван Гуз, а за поддержку бизнеса — финансовый директор Сергей Пивень. При этом Иван Таврин, чьей компании Kismet Capital Group принадлежит 100% «Авито», пообещал не вмешиваться в операционную деятельность.

    Правление будет разрабатывать общую стратегию развития компании и ежегодный бюджет, а затем согласовывать их с акционером.

    Владимир Правдивый был назначен финансовым директором «Авито» в 2014 году, с 2015 года взял на себя обязанности исполнительного, а уже в 2016 году — генерального директора. По итогам 2022 финансового годы выручка сервиса выросла на 55% в сравнении с 2021 — до 48 млрд рублей.

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