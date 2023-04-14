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    Трех человек в Финляндии подозревают в разглашении гостайны через соцсети

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    Трех подозреваемых требуют отправить под стражу в Финляндии за разглашение секретных данных, сообщила полиция Суоми 14 апреля.

    По данным полиции, троицу подозревают в разглашении гостайны через соцсети. Характер сведений не раскрывается, но уточняется, что информация способна «нанести серьезный ущерб бесперебойности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии». На основании этого полиция потребовала их ареста в суде Оулу.

    Уточняется, что предполагаемое преступление не связано со служебной деятельностью, а подозреваемые — гражданские лица.

    Финская история происходит на фоне крупной утечки секретных документов в США. Накануне был арестован подозреваемый в причастности к ней 21-летний военнослужащий Нацгвардии Джек Тейшейра.

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