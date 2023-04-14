Трех человек в Финляндии подозревают в разглашении гостайны через соцсети

Трех подозреваемых требуют отправить под стражу в Финляндии за разглашение секретных данных, сообщила полиция Суоми 14 апреля.



По данным полиции, троицу подозревают в разглашении гостайны через соцсети. Характер сведений не раскрывается, но уточняется, что информация способна «нанести серьезный ущерб бесперебойности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии». На основании этого полиция потребовала их ареста в суде Оулу.



Уточняется, что предполагаемое преступление не связано со служебной деятельностью, а подозреваемые — гражданские лица.

