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    26 мая - круглый стол «Недвижимость в цифре. Как меняется рынок внутри и снаружи?»

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    Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» приглашает обсудить глобальную диджитализацию и трансформацию рынка недвижимости представителей застройщиков, агентств недвижимости, архитекторов и проектировщиков, производителей устройств и систем умного дома, разработчиков ПО для строительства и недвижимости.

    Выбрать квартиру с помощью шоурума в виртуальной реальности, заключить сделку удаленно, подписать договор цифровой подписью, а потом управлять всей инфраструктурой со смартфона. Такой сценарий сегодня вполне возможен в Петербурге при покупке недвижимости комфорт-класса.

    Вопросы для обсуждения:

    • Какая часть процесса сегодня наиболее цифровизована: строительство, проектирование, продажи, обслуживание и т. п.? Где прогресс заметен больше всего?

    • Маркетплейс для новостроек: можно ли купить квартиру в интернет-магазине? Какие плюсы дает цифровизация при покупке и продаже квартир? Какие действия можно совершать через сеть?

    • Диджитализация стройплощадки — какие этапы удалось «оцифровать»? Переход на BIM – необходимость или веяние времени?

    • Умный дом — что закладывается застройщиком? Какие технологии сегодня используются в петербургских новостройках?

    • Пострадали ли застройщики и продавцы недвижимости от санкций с точки зрения информатизации? Какого ПО не хватает сегодня?

    • Будущее цифровизации в недвижимости и строительстве: куда развиваться дальше?

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 мая 2023 года

    По вопросам участия обращаться:
    Карпусь Ольга, +7(921) 9026991, ok@fontanka.ru

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