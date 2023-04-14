26 мая - круглый стол «Недвижимость в цифре. Как меняется рынок внутри и снаружи?»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» приглашает обсудить глобальную диджитализацию и трансформацию рынка недвижимости представителей застройщиков, агентств недвижимости, архитекторов и проектировщиков, производителей устройств и систем умного дома, разработчиков ПО для строительства и недвижимости.
Выбрать квартиру с помощью шоурума в виртуальной реальности, заключить сделку удаленно, подписать договор цифровой подписью, а потом управлять всей инфраструктурой со смартфона. Такой сценарий сегодня вполне возможен в Петербурге при покупке недвижимости комфорт-класса.
Вопросы для обсуждения:
• Какая часть процесса сегодня наиболее цифровизована: строительство, проектирование, продажи, обслуживание и т. п.? Где прогресс заметен больше всего?
• Маркетплейс для новостроек: можно ли купить квартиру в интернет-магазине? Какие плюсы дает цифровизация при покупке и продаже квартир? Какие действия можно совершать через сеть?
• Диджитализация стройплощадки — какие этапы удалось «оцифровать»? Переход на BIM – необходимость или веяние времени?
• Умный дом — что закладывается застройщиком? Какие технологии сегодня используются в петербургских новостройках?
• Пострадали ли застройщики и продавцы недвижимости от санкций с точки зрения информатизации? Какого ПО не хватает сегодня?
• Будущее цифровизации в недвижимости и строительстве: куда развиваться дальше?
Круглый стол пройдет в 12:00 / 26 мая 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Карпусь Ольга, +7(921) 9026991, ok@fontanka.ru