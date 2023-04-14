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    В Петербурге задержали иностранца после попытки изнасилования школьницы в такси

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    20-летнего гражданина Киргизии задержали в Петербурге после возбуждения дела о насильственных действиях в отношении школьницы во время поездки в такси.

    Подозреваемого взяли оперативники Невского района накануне около часа дня на проспекте Обуховской обороны, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 апреля. Молодой человек состоит на миграционном учете, но официально считается неработающим.

    По версии следствия, 9 апреля он подвозил на автомобиле «Хендэ Солярис» 15-летнюю, насильно залез ей в трусы, но школьница смогла отбиться и убежать. О произошедшем стало известно, когда она пришла на прием в поликлинику.

    Подозреваемого пометили в камеру.

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    ТаксиПопытка изнасилованияШкольницаЗадержание
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