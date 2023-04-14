Пять человек задержаны на юге Петербурга после нападения на двух жителей Металлостроя

Полиция Колпинского района Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта, который привел к драке в поселке Металлострой.



Пострадавший от кулаков и ног оппонентов позвонил 12 апреля около пяти дня в службу 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 апреля. Когда наряд полиции прибыл на место, то нашел лишь следы побоища.

Следственно-оперативной группе удалось восстановить хронологию конфликта. Пятеро сотрудников склада одного петербургского предприятия поспорили с двумя жителями дома 6 по Центральной улице. Силы заведомо были не равны, поэтому сильно досталось 50-летнему гендиректору фирмы, занимающейся грузоперевозками. Его 48-летнему соседу — чуть меньше. Оба обратились за медицинской помощью. Старшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, младшего отпустили домой после осмотра.

