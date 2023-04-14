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    Пять человек задержаны на юге Петербурга после нападения на двух жителей Металлостроя

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    Полиция Колпинского района Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта, который привел к драке в поселке Металлострой.

    Пострадавший от кулаков и ног оппонентов позвонил 12 апреля около пяти дня в службу 112, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 апреля. Когда наряд полиции прибыл на место, то нашел лишь следы побоища.

    Следственно-оперативной группе удалось восстановить хронологию конфликта. Пятеро сотрудников склада одного петербургского предприятия поспорили с двумя жителями дома 6 по Центральной улице. Силы заведомо были не равны, поэтому сильно досталось 50-летнему гендиректору фирмы, занимающейся грузоперевозками. Его 48-летнему соседу — чуть меньше. Оба обратились за медицинской помощью. Старшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, младшего отпустили домой после осмотра.

    Сотрудники полиции утром 13 апреля Металлострое задержали 20-летнего жителя Волхова, 22-летнего уроженца Алтайского края и его 42-летнюю землячку. А через несколько часов еще двоих — 23-летнего уроженца Северной Осетии и 24-летнего уроженца Республики Тыва. Именно их подозревают в нападении на двоих местных жителей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Всех пятерых поместили в ИВС. Для троих из них это не первый привод в полицию.

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